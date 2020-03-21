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Здоровью ничто не угрожает: мать Криштиану Роналду выписали из больницы

21 марта, 17:28

Александр Трикиша

Женщина перенесла инсульт в начале марта

Мать нападающего итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру выписана из больницы, сообщает Record. Напомним, 3 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелые последствия. Сейчас здоровью женщины больше ничто не угрожает.

Когда состояние Долорес Авейру стабилизировалось, она была переведена в больницу на Мадейре. Кстати, мы писали, что Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника. Сейчас португалец находится на карантине на Мадейре.

Ранее мы писали, что фанаты ополчились против невесты Роналду за нарушение карантина. Девушка ходила по магазинам, вместо того чтобы находиться на карантине вместе с футболистом.

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Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Также мы писали, что из-за коронавируса Роналду грозят оставить в "Ювентусе" без зарплаты. Итальянские клубы хотят сократить свои убытки, заморозив на время карантина зарплаты футболистов.

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футболист Криштиану Роналду

Источник: Championat.ru

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