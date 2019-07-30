Во время матча грандов украинского футбола глава государства не скрывал своих эмоций после гола Алана Патрика

"Зеленский болеет за "Динамо", но больше – за красивую игру": эхо эмоций президента на Суперкубке в Одессе Кинзерский Эдуард , Артем Стинговский 2019-07-30T10:29:00+03:00 Футбол Во время матча грандов украинского футбола глава государства не скрывал своих эмоций после гола Алана Патрика

Владимир Зеленский на матче "Динамо" – "Шахтер" Видео: Канал Футбол

На матче за Суперкубок "Динамо" – "Шахтер" (2:1) в Одессе впервые в статусе президента Украины на футболе был Владимир Зеленский. Есть видео его реакции на гол Алана Патрика: развел руки и всем видом показал, что оценил удар полузащитника "Шахтера", но больше в интонации: "Да, такой не возьмешь". Из чего народ предположил, что болел он за киевлян.

Как удалось узнать "Сегодня" от близкого окружения Владимира Зеленского: да, он является болельщиком "Динамо". Мы поинтересовались, может, у президента есть любимые команды и среди мировых топов, например, "Барселона" или "Ливерпуль"? "Мне сложно назвать его любимую команду, как он говорит сам, он болеет больше за хорошую красивую игру, – сказал наш источник. – Любит и нередко смотрит матчи с трибун. Например, был на финале Лиги чемпионов в Киеве".

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Ну а в Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, ныне есть клуб Второй лиги – "Горняк". Раньше у города был клуб элитного дивизиона - "Кривбасс", даже "бронзу" чемпионата Украины дважды выигрывал (1999, 2000), но в 2013-м обанкротился. Восстановлен в 2015-м и сейчас играет среди аматоров, в чемпионате Днепропетровской области.

Напомним, ранее Андрей Пятов прокомментировал пропущенные голы в матче за Суперкубок. "Первый гол нам забили после углового – там Бурда выиграл позицию и хорошо пробил, а второй случился в результате контратаки. Индивидуальные ошибки… Это футбол, здесь все бывает, – сказал голкипер "Шахтера". - Сезон только начинается. Суперкубок – это лишь первый матч после сборов. Сейчас главное – подготовиться, чтобы дальше выиграть чемпионство и Кубок".

В свою очередь, тренер "Динамо" Александр Хацкевич после Суперкубка надеется на улучшение игры команды: "Нам много над чем нужно работать, но, в то же время, у нас есть потенциал в плане усиления в атакующей линии – скоро нам помогут Соль, Цыганков. А есть еще Русин". Отметим, что для Хацкевича воскресная игра с "Шахтером" была сотой у руля "Динамо".

Смотрите обзор Суперкубка-2019 "Динамо" – "Шахтер"

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