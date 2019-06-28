Зеленский наградил почетным званием первого в истории Украины тренера-чемпиона мира по футболу
Петраков привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский в соответствии со своим указом по случаю Дня Конституции Украины наградил главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины". Напомним, молодежная сборная Украины стала победителем чемпионата мира 2019 года в Польше.
Напомним, что во время торжественной встречи в Доме футбола игроков команды с руководителями Украинской ассоциации футбола (УАФ) было объявлено, что футболисты получат звания мастеров международного класса.
Ранее мы писали, что игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.
Также сообщалось, что Денис Попов после чемпионата мира сделал неожиданное признание. "Я мог помешать Украине выиграть чемпионат мира", – сказал динамовец, которого сравнивают с Серхио Рамосом.
Как мы писали ранее, по ходу молодежного чемпионата мира на всех матчах на стадионах Польши за Александра Петракова болела его дочка Вика. По окончании турнира она запостила трогательное обращение к своему отцу в Facebook: "Я имела честь быть на этом празднике футбола с вашего первого поединка и до финала! Болеть и верить в вас на протяжении всего пути! И теперь о главном. Папа, я горжусь тобой! Ты невероятный человек! Ты лучший Папа на планете земля! Люблю тебя безумно! Вы сделали то, что казалось невозможным!"
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