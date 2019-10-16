Земляки Макгрегора под угрозой: Ирландии грозит пропуск Евро после пощечины от Швейцарии

Ирландия бита Швейцарией / Фото: Reuters

Сборная Ирландии по футболу, несмотря на лидерство в свой отборочной группе, оказалась под угрозой пропуска Евро-2020. Это произошло после того, как земляки Конора Макгрегора проиграли в Женеве Швейцарии – 0:2. Теперь, чтобы остаться в ТОП-2 своего квинтета и добыть прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы, ирландцам 18 ноября нужно в обязательном порядке побеждать на своем поле Данию.

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Обзор матча Швейцария – Ирландия (2:0)

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Швейцария – Ирландия – 2:0

Голы: Сеферович, 16, Фернандеш, 90

Швейцария: Зоммер – Родригес, Эльведи, Аканджи, Лихтштайнер (Фройлер, 70) – Закария, Джака, Шер, Эмболо (Штеффен, 88) – Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 28)

Ирландия: Рэндолф – Даффи, Коулмэн, Иган, Стивенс – Браун, Хендрик, Уэлан, Макклейн, Коннолли (Хоган, 69) — Коллинз (О`Дода, 46)

Предупреждения:Джака, Аканджи – Коулмэн, Хендрик, Браун

Удаление: Коулмэн, 76

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Турнирное положение в группе D

И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 7 3 3 1 6-4 12 2 ДАНИЯ 6 3 3 0 16-5 12 3 ШВЕЙЦАРИЯ 6 3 2 1 12-5 11 4 ГРУЗИЯ 7 2 2 3 7-10 8 5 ГИБРАЛТАР 6 0 0 6 2-19 0

Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Италии и Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

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