Земляки Макгрегора под угрозой: Ирландии грозит пропуск Евро после пощечины от Швейцарии

Сборная Ирландии по футболу, несмотря на лидерство в свой отборочной группе, оказалась под угрозой пропуска Евро-2020. Это произошло после того, как земляки Конора Макгрегора проиграли в Женеве Швейцарии – 0:2. Теперь, чтобы остаться в ТОП-2 своего квинтета и добыть прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы, ирландцам 18 ноября нужно в обязательном порядке побеждать на своем поле Данию.
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Обзор матча Швейцария – Ирландия (2:0)
Швейцария – Ирландия – 2:0
Голы: Сеферович, 16, Фернандеш, 90
Швейцария: Зоммер – Родригес, Эльведи, Аканджи, Лихтштайнер (Фройлер, 70) – Закария, Джака, Шер, Эмболо (Штеффен, 88) – Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 28)
Ирландия: Рэндолф – Даффи, Коулмэн, Иган, Стивенс – Браун, Хендрик, Уэлан, Макклейн, Коннолли (Хоган, 69) — Коллинз (О`Дода, 46)
Предупреждения:Джака, Аканджи – Коулмэн, Хендрик, Браун
Удаление: Коулмэн, 76
Турнирное положение в группе D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|2
|ДАНИЯ
|6
|3
|3
|0
|16-5
|12
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|6
|3
|2
|1
|12-5
|11
|4
|ГРУЗИЯ
|7
|2
|2
|3
|7-10
|8
|5
|ГИБРАЛТАР
|6
|0
|0
|6
|2-19
|0
Напомним, на Евро-2020 уже вышли шесть сборных – помимо Италии и Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России.
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Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".
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