"Зенит" предложил сумасшедшую зарплату одноклубнику Роналду, заразившемуся коронавирусом

В Санкт-Петербурге защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани обещают 7,5 млн евро за три года - не считая бонусов

Одноклубник Криштиану Роналду по "Ювентусу" Даниэле Ругани, ставший первым футболистом в итальянской Серии А с выявленным заражением коронавирусом, может продолжить карьеру в России. Как сообщает Tuttomercatoweb, услугами 25-летнего Ругани, болезнь которого заставила покинуть Италию Роналду, всерьез заинтересовался "Зенит".

Клуб из Санкт-Петербурга уже вступил в переговоры с Даниэле Ругани и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в 2,5 млн евро за сезон и щедрыми бонусами. Отмечается, что "Ювентус" не против расстаться со своим защитником, который выпал из основной обоймы на фоне серьезной конкуренции в оборонительной линии.

Даниэле Ругани / Фото: Reuters

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Ругани и Роналду / Фото: Getty Images

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Отметим, что Микела Персико, девушка Даниэле Ругани, также заразилась коронавирусом. И это притом, что она беременна. "Я на четвертом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Это очень страшно", – переживает возлюбленная потенциального новичка "Зенита".

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