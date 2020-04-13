Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Зенит" предложил сумасшедшую зарплату одноклубнику Роналду, заразившемуся коронавирусом

13 апреля, 15:16

Богдан Юрков

В Санкт-Петербурге защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани обещают 7,5 млн евро за три года - не считая бонусов

Одноклубник Криштиану Роналду по "Ювентусу" Даниэле Ругани, ставший первым футболистом в итальянской Серии А с выявленным заражением коронавирусом, может продолжить карьеру в России. Как сообщает Tuttomercatoweb, услугами 25-летнего Ругани, болезнь которого заставила покинуть Италию Роналду, всерьез заинтересовался "Зенит".

Клуб из Санкт-Петербурга уже вступил в переговоры с Даниэле Ругани и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в 2,5 млн евро за сезон и щедрыми бонусами. Отмечается, что "Ювентус" не против расстаться со своим защитником, который выпал из основной обоймы на фоне серьезной конкуренции в оборонительной линии.

Даниэле Ругани

Даниэле Ругани / Фото: Reuters

Реклама

Ругани и Роналду

Ругани и Роналду / Фото: Getty Images

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Читайте также: "На мне снова растут волосы": легендарный итальянский футболист победил страшную болезнь

Отметим, что Микела Персико, девушка Даниэле Ругани, также заразилась коронавирусом. И это притом, что она беременна. "Я на четвертом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Это очень страшно", – переживает возлюбленная потенциального новичка "Зенита".

Смотрите, кто из звезд заразился коронавирусом

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат России чемпионат Италии Зенит Санкт-Петербург Ювентус Турин коронавирус трансфер Даниэле Ругани

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...