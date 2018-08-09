"Зенит" сенсационно разгромлен в Минске в Лиге Европы

Футболисты российского клуба "Зенит" сенсационно проиграли минскому "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Минске и неожиданно завершилась со счетом 4:0 в пользу "Динамо". Голы забили Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32) и Нино Галович (41). Перед матчем "Зенит" был большим фаворитом как на победу в первом матче, так и на выход в следующую стадию квалификации второго по значимости клубного турнира Европы. Ответный матч состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

Отметим, что весь матч в составе "Динамо" Минск отыграл экс-игрок киевского "Динамо" Никита Корзун.

Также в четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.

Также в четверг свой матч третьего раунда квалификации Лиги Европы проводит "Заря". Смотреть матч "Заря" – "Брага" можно на канале 2+2.

Ранее "Уфа" минимально обыграла полупрофессиональный клуб из Люксембурга. Клуб российской Премьер-лиги в Лиге Европы сыграл с "Прогресом".