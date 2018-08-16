"Зенит" в Лиге Европы сотворил чудо: команда отыгралась после 0:4, забив дома восемь голов

Сегодня, 23:05

Российский клуб взял уверенный реванш у белорусов, победив в ответном матче со счетом 8:1

&quot;Зенит&quot; разгромил &quot;Динамо&quot; Минск 8:1. Фото Getty
"Зенит" разгромил "Динамо" Минск 8:1. Фото Getty

Футболисты петербургского "Зенита" победили минское "Динамо" в ответном матче третьего раунда отбора Лиги Европы и вышли в финальный раунд квалификации турнира. Встреча, прошедшая на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:1 в дополнительное время. Первая игра, которая состоялась в Минске 9 августа, завершилась сенсационной победой "Динамо" со счетом 4:0. В раунде плей-офф "Зенит" сыграет с норвежским "Молде".

У "Зенита" отличились Леандро Паредес (22-я минута), Кристиан Нобоа (66), сделавший хет-трик Артем Дзюба (75, 78 и 115 с пенальти), Себастьян Дриусси (109) и дважды Роберт Мак (120+2 с пенальти, 120+3). У гостей забил Сейду Яхая (99).

Шесть из восьми мячей хозяева забили вдесятером – на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Паредес. "Динамо" в концовке также осталось вдесятером – удаление заработал Максим Швецов (120+1).

Выход "Зенита" в следующий раунд квалификации Лиги Европы стал настоящей сенсацией. Мало кто верил, что россияне смогут сделать это после гостевого разгрома 0:4.
Лига Европы, Зенит Санкт-Петербург, Динамо Минск

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Сегодня|Спорт

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