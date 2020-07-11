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"Жара" от Алины в бикини: жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка"

11 июля, 17:59

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга динамовца Виталия Буяльского собрала множество лайков, сфотографировавшись возле бассейна

Сексапильная жена лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина новым откровенным фото впечатлила своих поклонников куда больше, чем ее супруг – своей игрой в недавнем финале Кубка Украины, который "Динамо" лишь по пенальти выиграло у "Ворсклы".

Алина Буяльская поделилась с фолловерами в Instagram соблазнительным снимком в бикини возле бассейна, подписав его кратко, но очень красноречиво: "Жара". Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.

INSTAGRAM

"Глаз не оторвать", – прокомментировала это фото Алины Буяльской ее подруга Виктория Хачериди. "Огонь", – пишет Анна Кравец. Другие фолловеры девушки также не скупятся на комплименты:

  • Горячая мамочка
  • Сексуальная кошечка
  • Best of the best!
  • Нереальная

Смотрите другие яркие фото Алины Буяльской

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Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

INSTAGRAM

Смотрите, как "Динамо" Буяльского выиграло Кубок Украины-2020

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Виталий Буяльский WAGs жена футболиста Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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