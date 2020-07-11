"Жара" от Алины в бикини: жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка"

Сексапильная жена лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина новым откровенным фото впечатлила своих поклонников куда больше, чем ее супруг – своей игрой в недавнем финале Кубка Украины, который "Динамо" лишь по пенальти выиграло у "Ворсклы".
Алина Буяльская поделилась с фолловерами в Instagram соблазнительным снимком в бикини возле бассейна, подписав его кратко, но очень красноречиво: "Жара". Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.
"Глаз не оторвать", – прокомментировала это фото Алины Буяльской ее подруга Виктория Хачериди. "Огонь", – пишет Анна Кравец. Другие фолловеры девушки также не скупятся на комплименты:
- Горячая мамочка
- Сексуальная кошечка
- Best of the best!
- Нереальная
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Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.
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