"Жара" от Алины в бикини: жена полузащитника "Динамо" показала, какая она "сексуальная кошечка"

Сексапильная жена лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина новым откровенным фото впечатлила своих поклонников куда больше, чем ее супруг – своей игрой в недавнем финале Кубка Украины, который "Динамо" лишь по пенальти выиграло у "Ворсклы".

Алина Буяльская поделилась с фолловерами в Instagram соблазнительным снимком в бикини возле бассейна, подписав его кратко, но очень красноречиво: "Жара". Напомним, ранее жена Буяльского вступила в споры с подписчиками из-за своего пупка.

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"Глаз не оторвать", – прокомментировала это фото Алины Буяльской ее подруга Виктория Хачериди. "Огонь", – пишет Анна Кравец. Другие фолловеры девушки также не скупятся на комплименты:

Горячая мамочка

Сексуальная кошечка

Best of the best!

Нереальная

Смотрите другие яркие фото Алины Буяльской

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Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

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Смотрите, как "Динамо" Буяльского выиграло Кубок Украины-2020

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