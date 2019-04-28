Жаркая концовка матча в Англии: "нечестный" гол, драка и решение тренера пропустить мяч без борьбы

"Лидс" забил гол в момент, когда игроку команды-соперника требовалась помощь. Чтобы восстановить справедливость, футболисты пропустили в ответ без борьбы

Потасовка во время матча "Лидс" - "Астон Вилла". Фото: Reuters

Матч 45-го тура второго по силе английского дивизиона между "Лидсом" и "Астон Виллой" (1:1) запомнился курьезным моментов в середине второго тайма. На 72-й минуте один из футболистов "Астон Виллы" получил повреждение в игровом эпизоде и остался лежать на газоне в центральном круге. Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса" не стали выбивать мяч в аут, хотя их об этом просили футболисты "Астон Виллы", продолжили атаку и забили гол.

Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость. С этой просьбой согласились все, кроме шведского защитника Понтуса Янссона, который до последнего защищается, но "Астон Вилла" все же сравнивает.

Ранее мы писали, что футболисты английского клуба отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты. Игроки "Болтона" не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона.

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