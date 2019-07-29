Звезда "Барселоны" и сборной Аргентины вместе с супругой отдыхает на знаменитом курорте

Жаркий танец Месси с женой на Ибице: звезда футбола зажигает на курорте 2019-07-29T10:37:00+03:00 Футбол Звезда "Барселоны" и сборной Аргентины вместе с супругой отдыхает на знаменитом курорте

Лионель Месси на Ибице Видео: Instagram

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает восстанавливать силы после изнурительного сезона, пока его одноклубники вкалывают на сборах в Японии. Из-за участия в Кубке Америки аргентинцу продлили отпуск, и футболист решил оторваться на полную. В сети появились видео отдыха Месси со своей женой на Ибице, где парочка отплясывала на дискотеке. Вместе с семейством Месси отпуск проводит и уругваец Луис Суарес.

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

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Также стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхал на острове в Карибском бассейне. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.

Напомним, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Лидер сборной Аргентины был удален в матче с Чили и обвинял организаторов в коррупции. Напомним, Месси получил красную карточку в матче за третье место против Чили после стычки с Гари Меделем. Без Месси аргентинцы сумели обыграть чилийцев (2:1). После матча Лионель Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

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