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"Ждем в одном из 15 тысяч наших отделений": тренера "Ювентуса" гневно пригласили на почту

12 февраля, 23:07

В Почте Италии заявили, что Сарри не представляет, под каким давлением они работают

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: Juventus FC

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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри угодил в почтовый скандал в Италии. Специалист заявил, что его не беспокоит давление, которое возросло после серии неудач туринского клуба – "Старая Синьора" в пяти последних матчах потерпела два поражения и позволила догнать себя "Интеру". "Если бы я не хотел сталкиваться с давлением, я бы работал на почте", – заявил Сарри.

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И тут же получил гневный ответ от пресс-служба итальянской почты, которая плохо восприняла иронию наставника "Ювентуса".

"Почта Италии приглашает господина Сарри провести несколько минут его драгоценного времени в почтовом отделении. Тогда он поймет, что Почта Италии — крупнейшая компания страны, которую выбирают многие выпускники. Почта Италии входит в число 500 ведущих компаний мира по качеству работы. На самом деле все не так, как говорит господин Сарри. Давление здесь существует, мы несем ответственность перед гражданами, бизнесменами и чиновниками. Мы ждем его в одном из 15 тысяч наших отделений, чтобы он лично посмотрел, как мы работаем", — говорится в сообщении Почты Италии.

Ранее мы сообщали, что "Верона" шокировала "Ювентус": не спас даже Роналду, забив рекордный гол для клуба.

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почта тренер давление Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Juventus FC

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