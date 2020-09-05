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Желанный партнер Месси попытался подоить корову, а та взбунтовалась: появилось видео

5 сентября, 23:49

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес испытал себя в роли доильщика. Поначалу все шло неплохо...

Пока Лионель Месси решал, оставаться ли в "Барселоне", его молодой партнер по сборной Аргентины Лаутаро Мартинес был занят не менее интересным делом. 23-летний нападающий по прозвищу "Бык" рискнул руками подоить корову. И едва не пострадал.

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Поначалу Лаутаро Мартинес довольно сносно справлялся с ролью доильщика, наполняя ведро молоком из вымени коровы. Однако затем что-то пошло не так: животное резко повернуло рогатую голову к футболисту, колокольчик на корове издал звук, после чего испуганный форвард "Интера" с криком отскочил от нее. Благо, обошлось без травм.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

Куда лучше у форварда получается выполнять свои футбольные обязанности. Напомним, в прошлом сезоне нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес забил 14 голов в чемпионате Италии и 2 мяча в Лиге Европы. Оба пришлись на полуфинальный матч с "Шахтером".

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Кстати, ранее Лионель Месси признавался: он хотел бы, чтобы Лаутаро Мартинес стал его партнером по "Барселоне". Но, похоже, каталонцам не насобирать 111 млн евро, необходимые для приобретения форварда "Интера".

Вместе с тем покупкой Мартинеса заинтересовались в "Манчестер Сити". В долгосрочной перспективе Лаутаро мог бы стать там заменой своему соотечественнику Серхио Агуэро.

Смотрите, как Мартинес забивает в чемпионате Италии

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футболист корова Интер Италия Лаутаро Мартинес

Источник: Сегодня|Спорт

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