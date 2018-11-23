Жена Артема Кравца поделилась "сладкими воспоминаниями" и запостила фото в купальнике

Супруга футболиста сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась "сладкими воспоминаниями" об отдыхе в теплых краях. Девушка запостила фото, на котором она позирует в купальнике на фоне тропического пляжа.

Кстати, на днях Артем Кравец упрекнул жену за отредактированное фото в Instagram. Тогда Анна поделилась новым пикантным снимком. Фото девушки собрало тысячи лайков и несколько десятков комментариев, среди которых нашелся и "комплимент" от мужа. Футболист в шутку предположил, что фото слишком обработано. В ответа Анна написала, что он просто злится, что она находится не с ним.

Ранее летом Анна Кравец показала идеальную фигуру в бикини и ответила на интригующие вопросы. Так, жена игрока сборной Украины рассказала о маленькой попе, предложении в ресторане и изучении иностранных языков.

Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей.