Жена Артема Кравца запостила фото в нижнем белье и на каблуках

Сегодня, 11:36

Анна Кравец выложила в соцсети откровенный снимок

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Супруга украинского нападающего турецкого клуба "Кайсериспор" Артема Кравца снова выложила в соцсети сексуальное фото. Анна Кравец позировала для фотографии в нижнем белье и на каблуках. 

"Неотразимое тело!", "Нереальная", "Даже слов не хватит... Восторг", – посыпались комплименты для Ани от ее подписчиков.

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Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.

Ране мы писали, что Анна Кравец в социальных сетях рассказала о маленькой попе, предложении в ресторане и изучении языков.

Однажды Анна Кравец опубликовала фото с легендарным английским футболистом Уэйном Руни, который является рекордсменом национальной сборной "трех львов" по количеству забитых голов (53).

Также мы писали о том, как Анна заставила мужа Артема Кравца сфотографировать себя, несмотря на то, что он этого делать не любит.
Артем Кравец, Анна Кравец, WAGs

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Сегодня|Спорт

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