Жена Артема Кравца запостила фото в нижнем белье и на каблуках

Супруга украинского нападающего турецкого клуба "Кайсериспор" Артема Кравца снова выложила в соцсети сексуальное фото. Анна Кравец позировала для фотографии в нижнем белье и на каблуках.

"Неотразимое тело!", "Нереальная", "Даже слов не хватит... Восторг", – посыпались комплименты для Ани от ее подписчиков.

Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.

Ране мы писали, что Анна Кравец в социальных сетях рассказала о маленькой попе, предложении в ресторане и изучении языков.

Однажды Анна Кравец опубликовала фото с легендарным английским футболистом Уэйном Руни, который является рекордсменом национальной сборной "трех львов" по количеству забитых голов (53).

Также мы писали о том, как Анна заставила мужа Артема Кравца сфотографировать себя, несмотря на то, что он этого делать не любит.