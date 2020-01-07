Жена бывшего футболиста сборной Англии выгнала его из дома из-за татуировки

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии / Фото: Reuters

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Бывший нападающий "Сток Сити" и сборной Англии Питер Крауч разыграл свою жену, сделав ненастоящую татуировку.

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Питер имеет свое собственное шоу на BBC Sounds, которое называется "Подкаст с Питером Краучем".

В первом выпуске нового сезона он сделал временное тату, после чего позвонил своей жене по FaceTime, чтобы увидеть ее реакцию. Супруга, мягко говоря, не оценила событие:

Надеюсь, ты шутишь, Пит... Что за человек на твоем плече? Это ужасно. Когда ты выйдешь на пляж, ты будешь выглядеть, как *****, но это твой выбор. Если это правда на твоей руке, домой можешь больше не возвращаться.

Кстати, "Шрек" встретился лицом к лицу с "великаном", но не смог долго продержаться, смотря ему в глаза. Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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