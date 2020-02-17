Жена бывшего футболиста сборной Украины снялась без нижнего белья

Даже Ирина Морозюк, увидев настолько откровенную фотографию своей подруги, не сдержала своего удивления

Бывшая жена Виталия Мандзюка Анна / Фото: Instagram

Бывшая жена известного защитника Виталия Мандзюка, успевшего поиграть за "Динамо", "Днепр" и сборную Украины, шокировала свою подругу – самую откровенную девушку украинского футбола Ирину Морозюк. На своей странице в Instagram Анна Дрига опубликовала фото без нижнего белья, на которое Ирина Морозюк отреагировала: "Ниче се!".

"Я сама в шоке", – ответила ей экс-возлюбленная Виталия Мандзюка.

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Подписчики не скрывают восхищения Анной Дригой. Вот некоторые из их комментариев:

Божественная!

Идеальнейшая!

Вау!

Правда, есть и другие комментарии по поводу внешности Анны. Например: "А вы когда-нибудь бываете одетой?"

INSTAGRAM

Напомним, в прошлом году стало известно, что футболист Виталий Мандзюк расстался со своей женой Анной. Девушка подтвердила эту информацию, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. По словам Анны, сейчас бывшие супруги – просто друзья. "Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос! Мы с Виталиком дружим, у нас прекрасный сын, который тоже читает нас! Прошу понять и больше не задавать этих вопросов!"

После расставания с бывшим уже супругом девушка не раз эпатировала публику. В частности, Анна Мандзюк и Ирина Морозюк исполнили эротический танец "камышей" прямо у стен своего отеля. Увидев откровенные движения девушек, проходивший мимо них парень выронил из рук мяч.

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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