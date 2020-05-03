Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с Зеленским

3 мая, 19:58

Олег Люлька

Кристина Ротань с помощью TikTok продолжает виртуальное общение с голосом президента Украины

Жена бывшего футболиста "Динамо" и "Днепра" Руслана Ротаня Кристина на карантине снова блеснула своими актерскими способностями, воспользовавшись для этого популярной ныне платформой TikTok. Девушке понравились виртуальные диалоги с Владимиром Зеленским на автомобильную тематику, и она представила поклонникам еще один.

Читайте также: "Не надо мне угрожать!": жена бывшей звезды "Динамо" ответила голосу Зеленского

  • Не поняла, что такое? Мне надо налево. Что, нельзя? – снова предстала в образе Елены Кравец Кристина Ротань.
  • Можно-о-о! – ответил ей голос Зеленского.
  • Ну вот и все!
  • Конечно-о-о! Как может в такой день такой шикарной женщине поворот налево запретить какой-то там отбойник...
INSTAGRAM

Подписчики Кристины Ротань в комментариях под этим видео угорают со смеху, а также удивляются: "А мы не знали, что ты такая актриса. Номер один!"

Реклама

Руслан Ротань и его жена Кристина

Руслан Ротань и его жена Кристина / Фото: Instagram

Читайте также: Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образе

Ранее муж Кристины Руслан Ротань назвал свою команду мечты. В составе собственной Dream Team финалист Лиги Европы-2015 нашел место Месси, Шевченко, а также самому себе в роли запасного.

Реклама

Смотрите, как забивал Ротань за "Днепр"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский WAGs TikTok Кристина Ротань

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"Футбол
Коронавирус помогает Лунину: раскрыта настоящая причина возвращения украинца в
Коронавирус помогает Лунину: раскрыта настоящая причина возвращения украинца в "Реал"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...