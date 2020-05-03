Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с Зеленским

Жена бывшего футболиста "Динамо" и "Днепра" Руслана Ротаня Кристина на карантине снова блеснула своими актерскими способностями, воспользовавшись для этого популярной ныне платформой TikTok. Девушке понравились виртуальные диалоги с Владимиром Зеленским на автомобильную тематику, и она представила поклонникам еще один.

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Не поняла, что такое? Мне надо налево. Что, нельзя? – снова предстала в образе Елены Кравец Кристина Ротань.

Можно-о-о! – ответил ей голос Зеленского.

Ну вот и все!

Конечно-о-о! Как может в такой день такой шикарной женщине поворот налево запретить какой-то там отбойник...

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Подписчики Кристины Ротань в комментариях под этим видео угорают со смеху, а также удивляются: "А мы не знали, что ты такая актриса. Номер один!"

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Руслан Ротань и его жена Кристина / Фото: Instagram

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Ранее муж Кристины Руслан Ротань назвал свою команду мечты. В составе собственной Dream Team финалист Лиги Европы-2015 нашел место Месси, Шевченко, а также самому себе в роли запасного.

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Смотрите, как забивал Ротань за "Днепр"

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