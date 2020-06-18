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Жена динамовца, увеличившая грудь, неожиданно ответила на вопрос о своем кумире

18 июня, 16:17

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга Никиты Корзуна акробатка Екатерина излучает невероятную уверенность в своих силах

Жена белорусского полузащитника киевского "Динамо" Никиты Корзуна, выступающего на правах аренды за португальский "Вилафранкенше", неожиданно ответила на вопрос, кто для нее является кумиром. Заявление Екатерины Корзун оказалось довольно оригинальным даже несмотря на отсутствие в нем каких-либо фамилий. Напомним, ранее Никита Корзун поспорил с Лукашенко насчет роли водки в борьбе с COVID-19.

"Если бы вы у меня спросили, кто мой кумир, то я бы вам ответила, что у меня есть я! Для мотивации мне хватает мысли о том, чего хочу именно я. Как я себя вижу в будущем. Что я вижу вокруг себя. Кого я вижу вокруг себя и т.д. Чем больше вы визуализируете, чем больше вы мечтаете и представляете себе все в красках, тем ближе вы к своим целям", – заявила Екатерина Корзун.

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Напомним, что Екатерина Корзун (до замужества – Борисевич) – бывшая спортсменка, она бронзовый призер Европейских Игр-2015 в Баку в спортивной акробатике. Летом 2016 года Катя и Никита сыграли свадьбу, а в сентябре 2017 года парочка стала родителями – Екатерина родила динамовцу девочку.

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Кстати, недавно жена динамовца призналась, что увеличила грудь. Девушка решилась на такой шаг после рождения ребенка. "Когда во время беременности моя грудь "налилась", я чувствовала себя намного женственней и сексуальней. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, чего мне в этой жизни не хватало. Мама сказала, какой размер делать. Папа сказал: "Здорово", – рассказала Екатерина Корзун. – Муж сначала был против, а сейчас…"

Фото жены Корзуна до увеличения груди

Фото жены Корзуна после увеличения груди

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Динамо Киев Никита Корзун WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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