Жена форварда сборной Украины засветила большую грудь

Сегодня, 21:55

Анна Кравец разместила эротическое фото в соцсетях

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Жена нападающего турецкого "Кайсериспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна вновь всполошила соцсети. 

На своей странице в Instagram девушка разместила фото в невероятном декольте. Естественно тысячи лайков ей были гарантированы, как и риторические вопросы подписчиков: "Как можно быть такой нереально красивой?"

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Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.

Ранее Анна Кравец в "военной" одежде зашла в мужскую парикмахерскую. В костюме "военной" раскраски девушка посетила барбершоп – парикмахерскую для мужчин.

Напомним, что Артем Кравец вместе с супругой Анной в конце прошлого года начал масштабный благотворительный аукцион. По его итогам Артему и Анне Кравец удалось собрать внушительную сумму. Вырученные средства пара решила направить на покупку оборудования в родильное отделение центральной районной больницы города Сокаль (Львовская область).
Анна Кравец, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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