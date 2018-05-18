Жена форварда сборной Украины засветила большую грудь
Анна Кравец разместила эротическое фото в соцсетях
Жена нападающего турецкого "Кайсериспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна вновь всполошила соцсети.
На своей странице в Instagram девушка разместила фото в невероятном декольте. Естественно тысячи лайков ей были гарантированы, как и риторические вопросы подписчиков: "Как можно быть такой нереально красивой?"
Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.
Ранее Анна Кравец в "военной" одежде зашла в мужскую парикмахерскую. В костюме "военной" раскраски девушка посетила барбершоп – парикмахерскую для мужчин.
Напомним, что Артем Кравец вместе с супругой Анной в конце прошлого года начал масштабный благотворительный аукцион. По его итогам Артему и Анне Кравец удалось собрать внушительную сумму. Вырученные средства пара решила направить на покупку оборудования в родильное отделение центральной районной больницы города Сокаль (Львовская область).
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