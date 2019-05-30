Жена футболиста Икера Касильяса перенесла операцию

Недавно у журналистки Сары Карбонеро обнаружили рак яичников, а ее муж Икер Касильяс несколько недель назад перенес инфаркт

Сара Карбонеро – жена Икера Касильяса. Фото из Instagram

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и жена вратаря "Порту" Икера Касильяса, перенесла операцию. Об этом сообщает испанское издание AS. Ранее стало известно, что у Карбонеро обнаружили рак яичников. Операция прошла успешно, теперь супруга Касильяса проходил курс реабилитации.

Несколько недель назад Икер Касильяс перенес инфаркт. 34-летняя Карбонеро и 38-летний Касильяс состоят в отношениях с 2009 года. У пары есть двое сыновей.

Как сообщалось ранее, жизнь Икера Касильяса после операции находится вне опасности. "Касильяс – в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", – говорят в "Порту". Но после операции на сердце испанец может завершить карьеру.

Ранее мы писали, что у Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки в среду, 1 мая. Бывший голкипер "Реала" почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Касильяс перешел в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провел 16 лет. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года, но, по согласованию сторон, соглашение может быть продлено еще на один сезон.

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