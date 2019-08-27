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Жена футболиста "Лудогорца" страстно поздравила мужа с голом, которого не было

27 августа, 17:26

Пока бразилец Вандерсон бегал на свидание с супругой, "арбитр" украл у него законное взятие ворот

Вандерсон и его жена

Вандерсон и его жена / Фото: Facebook

В матче чемпионата Болгарии "Лудогорец" – "Славия" произошел забавный эпизод. На 79-й минуте поединка при счете 0:0 полузащитник хозяев поля Вандерсон открыл счет и побежал к трибунам, где сидела его жена, чтобы отпраздновать вместе с ней гол.

Однако пока Вандерсон бежал к своей жене, судья отменил гол, усмотрев офсайд. Футболист это заметил. И тем не менее не стал сразу возвращаться в игру, а дождался спустившуюся к нему супругу, чтобы ее поцеловать. Получилось очень романтично!

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Между тем на повторе выяснилось, что положения вне игры на самом деле не было. Но так как в чемпионате Болгарии еще нет системы VAR, то пересмотра этого неправильно решения рефери не произошло и матч так и закончился вничью – 0:0. Арбитр отнял у Вандерсона абсолютно законный гол!

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Ранее мы сообщали, что сын Месси взорвал интернет своей реакцией на промах игрока "Барсы". В моменте, когда игрок каталонцев Карлес Перес был близок к взятию ворот "Бетиса", но все-таки не забил, Матео Месси вскинул руки, как будто обрадовавшись промаху одноклубника своего папы. Луис Суарес, сидевший рядом на трибунах, тут же гневно посмотрел на малыша, мол, ты за кого болеешь? Но почти сразу все, включая Месси-старшего, дружно рассмеялись.

Также мы рассказывали о признаниях из расположения другого звездного футбольного семейства. Джорджина Родригес рассказала, как соблазняет Криштиану Роналду. "Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым", – считает Джорджина.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Лудогорец чемпионат Болгарии WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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