Жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram

Ирина Морозюк, супруга выступающего в Турции защитника Николая Морозюка, вышла на новый уровень откровенности в соцсетях

Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина в очередной раз удивила подписчиков откровенным снимком в Instagram. Ирина Морозюк часто публикует собственные фото в нижнем белье, а сейчас вышла на новый уровень, показав абсолютно голое фото! Самые интересные места она прикрыла рисунками солнца. За час фотография собрала более тысячи "лайков" и несколько десятков комментариев.

Доброе утро. У нас сегодня солнышка нет, жду массаж, так что самое время написать. Как вы заметили, я в последнее время малоактивная в Instagram. Вот просто мне не хочется фоткаться, нет желания что то снимать и т.д. Может, надоело, а может, просто нужна пауза. Но пока так и даже рада, потому что зарядки на телефоне хватает на целый день", – написала Ирина Морозюк.

Некоторые подписчики были шокированы таким фото: "Уффф немного перебор, но фигурка зачет!". Другие говорят, что фото понравилось: "Фоток стало меньше, но они стали интереснее". Кто-то даже хочет помочь Ирине в ожидании массажа: "Куда ехать? Делаю классный массаж".

Напомним, что Николай Морозюк сейчас выступает в чемпионате Турции за "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо".

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

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