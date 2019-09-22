Жена Гвардиолы забрала ребенка и бросила мужа в Англии

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Жена наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы вместе с ребенком покинула Англию и вернулась в Каталонию. Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, забив 5 голов за 18 минут.

Кристина Серра вернулась в Испанию, чтобы в ближайшие несколько месяцев решить вопросы по бизнесу. Жена Гвардиолы владеет успешной компанией из индустрии моды в Каталонии, однако последние три года управляла своими делами из Манчестера.

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Гвардиола же остался в Англии, где будет присматривать за другими двумя детьми. Контракт 48-летнего специалиста с "Ман Сити" рассчитан до лета 2022 года.

Также добавим, что "Ливерпуль" заплатит "Манчестер Сити" один миллион фунтов из-за хакеров. Оказывается, мерсисайдцы были уличены во взломе компьютерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли в Харькове, и англичане победили 3:0. Смотрите видео всех голов:

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