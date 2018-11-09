Жена игрока "Динамо" рассказала правду о пластике своей груди и показала интимные фото

Сегодня, 14:09

Ирина Морозюк с дества мечтала увеличить грудь из-за комплексов

 


Супруга защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram раскрыла подробности своей шикарной фигуры. Девушка призналась, что дважды прибегала к помощи пластических хирургов, так как еще с девства комплексовала из-за маленькой груди. Впервые она увеличила грудь уже после замужества.

"В детском возрасте я была всегда самой маленькой среди всех моих сверстниц. В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, присутствовали комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле.

Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней и т. д., все конечно изменилось.

Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым 2-м размером.

Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза. Помню, как легла на операционный стол и у меня началась жуткая паника. Меня начало колошматить, зуб на зуб не попадал. Под грудью в складке еле заметный, тоненький как ниточка шрамик. Через 2 месяца я уже светила сосочками", – рассказала Ирина.

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Позже она вспомнила о второй операции – уже после рождения ребенка. Девушке показалось, что после кормления грудью ее качество ухудшилось.

"Во время беременности, после кормления и из-за неправильного ухода (не носила белье, пользовалась молокоотсосом), качество моей груди немного ухудшилось. Она стала более мягкой и сосочки обиделись и начали смотреть вниз. Хоть муж и подруги говорили, что все красиво, что я себе придумала, но меня это не остановило. Почти 3 года я решалась на повторную пластику, так как очень боялась наркоза", – призналась девушка.

Жена Морозюка не в первый раз публикует пикантные снимки в соцсетях. Недавно мы писали, что Ирина Морозюк показала фотографии с отдыха. На них девушка позирует в купальнике возле пальмы. Под одной из них красотку назвали "тропиканой-женщиной".

Ранее в мае этого года Ирина Морозюк показала, как загорает в бикини на пляже. "Фигура класс, а попа супер", - писали в комментариях подписчики.
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Сегодня|Спорт

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