Жена игрока "Динамо" увеличила грудь: "Мама сказала, какой размер делать. Папа сказал: "Здорово"

Девушка решилась на изменения во внешности после рождения ребенка

Екатерина Корзун / Фото: Instagram

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Жена белорусского футболиста киевского "Динамо" Никиты Корзуна, выступающего на правах аренды за клуб "Вилафранкенше" из третьего по силе дивизиона Португалии, Екатерина, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в соцсетях, призналась, что увеличила грудь в начале 2019 года. Девушка решилась на такой шаг после рождения ребенка.

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"Когда во время беременности моя грудь "налилась" я чувствовала себя намного женственней и сексуальней. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, чего мне в этой жизни не хватало. Мой муж был против, а сейчас…", – отметила Катя на своей странице в Instagram и сопроводила сообщение улыбающимися смайликами.

После такого признания девушку спросили, как к переменам отнеслись ее родители. Но Екатерина уверяет, что они поддержали ее решение.

"Мама сказала, какой размер делать. Папа сказал: "Здорово". С родителями нам повезло. Они никогда не запрещали нам ничего", – добавила девушка.

Напомним, что Екатерина Борисевич бывшая спортсменка – она бронзовый призер Европейских Игр-2015 в Баку в спортивной акробатике. Летом 2016 года Катя и Никита сыграли свадьбу, а в сентябре 2017 года парочка стала родителями – Екатерина родила динамовцу девочку.

Фото до увеличения груди

Фото после увеличения груди

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