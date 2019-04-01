Жена игрока "Динамо" загуляла на дне рождения подруги и засветила грудь

Ирина Морозюк три дня отмечала день рождения Анны Мандзюк

Жена игрока "Динамо" загуляла на дне рождения подруги и засветила грудь 2019-04-01T15:50:00+03:00 Футбол Ирина Морозюк три дня отмечала день рождения Анны Мандзюк

Супруга защитника киевского "Динамо", выступающего в аренде в турецком "Ризеспоре" Николая Морозюка Ирина взорвала интернет пикантным фото. Девушка пыталась сделать селфи, но выбрала неудачный ракурс и засветила свою грудь. Ранее жена динамовца показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке.

"Третий день мы празднуем твой день рождения. Третий!", – обратилась Ирина в комментарии под фото к жене экс-игрока "Днепра" Анне Мандзюк. – "Первый раз в жизни я уже поскорее хочу будни, чтобы отдохнуть."

Также девушка разместила на своей странице совместное фото с Анной, на котором они запечатлены в достаточно пикантном положении. Под ним Ирина поздравила подругу с праздником и призналась, что рада их знакомству.

"Девочка моя! Хочу тебя поздравить с твоим днем рождения. Желаю тебе всего того, чего ты сама себе пожелаешь! Я очень рада, что ты появилась в моей жизни! За такой короткий период ты мне стала максимально родной. Мы с тобой как и очень разные, так и наоборот, очень похожи... Но самое главное, что идем в одном направлении, я это вижу. Не даром мы соседки с 9 этажа. Очень тебя люблю. P.S. Смотрю на нас и не верю, как Богу удалось создать такую красоту", – написала Морозюк.

Как сообщалось ранее, жена Николая Морозюка показала ключик, зажатый между грудей, и выразила недуомение: "Да и вообще, я не понимаю, почему я еще не в Playboy. Представляю, какую бы красоту сотворили профессиональные фотографы и камеры".

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