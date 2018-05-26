Жена игрока сборной Украины призналась в любви к Германии

Сегодня, 15:30

Анна Кравец разместила фото в черной футболке и коротких шортах и заявила, что Германия – ее любовь навсегда


Жена нападающего турецкого "Кайсериспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна в одной из социальных сетей призналась в любви к Германии. Напомним, что перед переходом в турецкий клуб Артем Кравец в 2016 году выступал за немецкий "Штутгарт", за который в 15 матчах забил один гол.

На своей странице в Instagram Анна Кравец разместила фото в черной футболке и коротких шортах, подписав его так: "Deutschland ist meine Liebe für immer" ("Германия – моя любовь навсегда" – перевод).

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Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.

Ранее Анна Кравец в "военной" одежде зашла в мужскую парикмахерскую. В костюме "военной" раскраски девушка посетила барбершоп – парикмахерскую для мужчин.

Напомним, что Артем Кравец вместе с супругой Анной в конце прошлого года начал масштабный благотворительный аукцион. По его итогам Артему и Анне Кравец удалось собрать внушительную сумму. Вырученные средства пара решила направить на покупку оборудования в родильное отделение центральной районной больницы города Сокаль (Львовская область).
Германия, Артем Кравец, Анна Кравец, WAGs

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Сегодня|Спорт

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