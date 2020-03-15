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Жена инфицированного коронавирусом тренера "Арсенала" рассказала о его самочувствии

15 марта, 12:01

Вадим Авдасев

Микель Артета проходит лечение в Лондоне и не ощущает особенных неудобств

Стало известно, как себя чувствует инфицированный Микель Артета. Мы писали, что у главного тренера "Арсенала" обнаружили коронавирус. Информацией о здоровье испанского специалиста поделилась в соцсетях его жена.

В частности Лорена Бернал написала:

"Учитывая наши обстоятельства, я чувствую, что должна поделиться своими ощущениями. Я хочу поблагодарить всех за пожелания, сообщения, письма и звонки. Это было ошеломительно. Я понимаю, что вы хотите знать, как обстоят дела. Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. У него действительно были симптомы вируса, но они никогда бы не помешали ему делать свою работу в обычной ситуации. Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол и поехал на работу как ни в чем не бывало. Ничего серьезного. Слегка повышенная температура, какие-то боли и все. Так протекала болезнь. Я и дети прекрасно себя чувствуем".

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На фоне новостей о том, что кто-то подхватил недуг, приходят и позитивные сообщения. Так футболист "Челси" вылечился от коронавируса за несколько дней.

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