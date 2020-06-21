Жена капитана "Динамо" показала своего мужа таким, каким мы его никогда еще не видели

По случаю Дня отца, который отмечается сегодня в Украине, супруга капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука Анна трогательно поздравила мужа. "Мы все тебя очень любим", – написала она в Instagram, поделившись с подписчиками неспортивными фото футболиста в окружении детей.

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Одно из фото особо поразило фолловеров: Сидорчук спит крепким сном, а на кровати рядом с ним – "треугольник" из трех его малышей, также пребывающих в плену у сна. Получилось ну очень мило! Настоящее сонное царство!

Как известно, знаменитые футболисты уделяют отдыху особое внимание. Например, как мы писали, Роналду спит шесть раз в день.

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Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей – 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь.

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Поженились Сергей и Анна в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане. "Он тогда меня очень удивил, – признавалась "Сегодня" Анна. – Когда мы собирали вещи в поездку, я тщательно проверила, все ли мы взяли. Поэтому, когда он сделал мне предложение и я ответила "Я согласна", я первым делом спросила: "Где же было кольцо?" А он его прятал в кошельке, в отделении для мелочи".

Смотрите, как забивает Сергей Сидорчук

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