Жена Кравца опубликовала эротическое фото в ванной
Девушка обрадовала поклонников сексапильным образом на Мальдивских островах
Прекрасная жена нападающего "Кайсереспора" Артема Кравца Анна вновь опубликовала прекрасное фото. На этот раз супруга украинского форварда выложила соблазнительный снимок с отпуска на Мальдивах. На опубликованной фотографии, знойная брюнетка принимает ванную с пеной и лепестками роз.
Ранее супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков откровенным фото в купальнике. Девушка сфотографировалась в черном купальнике на фоне пальм, подписав снимок: Jungle atmosphere. Происходила все это на тех же Мальдивах.
Также сообщалось, что жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали. Девушка рассказала, что влюбилась в это место и в следующий раз хочет сюда приехать с сыновьями и мужем. А также показала свою коллекцию купальников.
Напомним, что супруга экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка поделилась своими взглядами относительно равенства полов. Девушка, оголив грудь, эффектно забросила ноги на стол и начала рассуждать о насущных проблемах.
Как мы писали, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот.
Смотрите еще больше фотографий Анны Кравец:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Жена Кравца опубликовала эротическое фото в ванной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знойная подруга футболиста "Ювентуса", которая вдохновляет игрока на новые успехи
Прекрасная возлюбленная де Лигта никого не оставит без внимания
Жена украинского боксера в купальнике приняла участие в популярном флешмобе
Украинская красавица открыла бутылку ударом ноги и передала эстафету своему мужу