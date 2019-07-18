Жена Кравца опубликовала эротическое фото в ванной

Девушка обрадовала поклонников сексапильным образом на Мальдивских островах

Анна Кравец на отдыхе.

Прекрасная жена нападающего "Кайсереспора" Артема Кравца Анна вновь опубликовала прекрасное фото. На этот раз супруга украинского форварда выложила соблазнительный снимок с отпуска на Мальдивах. На опубликованной фотографии, знойная брюнетка принимает ванную с пеной и лепестками роз.

18 Июл 2019 в 5:24 PDT INSTAGRAM (@annakravets_)

Ранее супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков откровенным фото в купальнике. Девушка сфотографировалась в черном купальнике на фоне пальм, подписав снимок: Jungle atmosphere. Происходила все это на тех же Мальдивах.

Также сообщалось, что жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали. Девушка рассказала, что влюбилась в это место и в следующий раз хочет сюда приехать с сыновьями и мужем. А также показала свою коллекцию купальников.

Напомним, что супруга экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка поделилась своими взглядами относительно равенства полов. Девушка, оголив грудь, эффектно забросила ноги на стол и начала рассуждать о насущных проблемах.

Как мы писали, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот.

Смотрите еще больше фотографий Анны Кравец:

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