Жена Кравца похвасталась шикарной фигурой в ярком бикини

На отдыхе девушка раскрыла секрет, как можно быстро худеть

Анна Кравец.

Жена украинского нападающего "Кайсериспора" Артема Кравца Анна активно развивает свой аккаунт в Instagram, в котором освещает личную жизнь и жизнь своей семьи. Кроме всего прочего, девушка нередко демонстрирует сногсшибательную спортивную фигуру, чем сводит с ума тысячи поклонников. Очередной пост супруги Артема Кравца был посвящен теме правильного питания. Девушка дала несколько советов о том, как сбросить лишние килограммы. Ну и попутно продемонстрировала сексуальную фигуру в бикини.

19 Лип 2019 р. о 4:21 PDT INSTAGRAM (@annakravets_)

"Хотите похудеть, убрать животик, бока и т.д. – отказ от сладкого и сахара во всех продуктах в первую очередь", – утверждает Анна Кравец.

Артем и Анна поженились в 2010 году. Анна подарила экс-форварду Динамо двух сыновей – Ивана и Влада осенью 2017-го года. Девушка активно развивает свою страничку в Instagram и не стесняется показывать откровенные фотографии с пляжа.

Напомним, что ранее супруга Артема Кравца опубликовала эротическое фото в ванной. На этот раз девушка украинского форварда выложила соблазнительный снимок с отпуска на Мальдивах.

Также мы рассказывали о знойной подруги футболиста "Ювентуса", которая вдохновляет игрока на новые успехи. Девушка является дочерью экс-игрока "Аякса" и "Фейеноорда" Кейе Моленаара.

Смотрите больше фотографий Анны Кравец:

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