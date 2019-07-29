Уэйн Руни с женой и детьми / Фото: Instagram.com

Жена легенды сборной Англии несчастна в США и хочет вернуться домой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 2019-07-29T12:50:00+03:00 Футбол Уэйн Руни вскоре покинет МЛС и уедет обратно

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни после истечения контракта со своим клубом покинет США и вернется в Англию. Причиной станет супруга форварда Колин, которая хочет вернуться на родину, чтобы ее семья и дети росли "в привычном окружении".

Колин в сентябре следующего года хочет вернуться в дом в Чешире. Также она надеется, что ее четыре сына будут зачислены в школы на начало семестра в январе 2021 года – за 10 месяцев до истечения срока действия контракта Уэйна с "Ди-Си Юнайтед".

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Ранее Уэйн выступал за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе три Кубка лиги, четыре Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

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Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене знаменитого английского нападающего "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

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