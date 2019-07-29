Жена легенды сборной Англии несчастна в США и хочет вернуться домой

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни после истечения контракта со своим клубом покинет США и вернется в Англию. Причиной станет супруга форварда Колин, которая хочет вернуться на родину, чтобы ее семья и дети росли "в привычном окружении".
Колин в сентябре следующего года хочет вернуться в дом в Чешире. Также она надеется, что ее четыре сына будут зачислены в школы на начало семестра в январе 2021 года – за 10 месяцев до истечения срока действия контракта Уэйна с "Ди-Си Юнайтед".
Ранее Уэйн выступал за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе три Кубка лиги, четыре Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.
Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене знаменитого английского нападающего "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.
Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге
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