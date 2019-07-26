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Жена Лео Месси собрала миллион "лайков" менее, чем за сутки

26 июля, 14:15

Красотка разместила в социальной сети свое фото в купальнике

Антонелла Рокуццо и Лео Месси
Антонелла Рокуццо и Лео Месси. Фото: Instagram

Супруга пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси покорила подписчиков в социальной сети Instagram своей новой фотографией. На снимке Антонелла Рокуццо в бикини лежит на спине на прозрачной воде, расставив руки в стороны. Менее, чем за сутки, фотография собрала миллион "лайков" и более трех тысяч комментариев. 

Всего у Антонеллы более десяти миллионов подписчиков. Интересно, что ее муж Лео Месси – второй по популярности спортсмен мира, он уступает по количеству "фанатов" в Instagram только своему принципиальному конкуренту Криштиану Роналду. У Месси 126 миллионов подписчиков в этой соцсети, у Роналду – 177.

ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram

Ранее стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Одна ночь на вилле на острове в Карибском бассейне стоит около 5,5 тысяч евро. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.

Ранее Лео Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов:


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Тег жена, футболист, Лионель Месси, WAGs

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Сегодня|Спорт

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