Жена Морозюка в крохотном купальнике отдыхает на доске для сапсерфинга

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина продолжает радовать своих подписчиков пикантными снимками из отпуска. Супружеская пара после завершения осенней части сезона в Украине отправилась отдыхать в Дубаи.

Несколько дней назад девушка в черном бикини прижалась к штанге ворот и подписала снимок: "Красивых фоток много не бывает".

А сегодня Ирина в крохотном красном купальнике сфотографировалась на доске для сапсерфинга с вызывающего ракурса. "Ну нельзя так с людьми", – пишут с восхищением под фото поклонники красавицы.

В этом сезоне Николай Морозюк сыграл в 14 матчах в чемпионате Украины и забил 1 гол. Также на счету футболиста 8 матчей в еврокубках, где Морозюк забил три мяча.

Ранее мы писали, что жена Морозюка показала сексуальное видео из спортзала. Тогда красавица попрыгала на скакалке под известный хит.

Отметим, что в конце августа Ирина Морозюк ради красивого снимка замерзла в купальнике возле бассейна, когда температура на улице опустилась до 10-ти градусов тепла.