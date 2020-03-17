"Жена не хочет заводить больше детей. Что смотреть?": друг Месси просит совета от коронавирусного безделья

Знаменитый испанский футболист "Монако", один из лучших друзей Лионеля Месси Сеск Фабрегас пожаловался, что его пышногрудая жена Даниэлла не желает заводить больше детей. В связи с этим Сеск попросил совета у своих подписчиков, чем ему заняться на карантине.

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"Так как нам какое-то время необходимо быть дома, а моя супруга не хочет заводить большей детей (пока что), какие сериалы вы посоветуете, которые длятся дольше четырех сезонов?", – поинтересовался Сеск Фабрегас в Twitter у своих фолловеров

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Сеску Фабрегасу первым делом посоветовали посмотреть сериал "Побег", но футболист, в 2012-м в Украине ставший чемпионом Европы и за свою карьеру успевший поиграть в "Челси", "Барселоне" и "Арсенале", ответил, что этот сериал уже видел.

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Отметим, что в 2012 году Фабрегас начал встречаться с ливанской моделью Даниэллой Семаан, которая старше Сеска на 12 лет. У пары есть трое общих детей: Лия (6 лет), Капри (4 года) и Леонардо (2 года). Также у Семаан есть 18-летняя дочь Мария и 13-летний сын Джозеф от предыдущего брака с ливанским миллионером Эли Тактуком. В 2018 году Фабрегас женился на Даниэлле.

Напомним, летом прошлого года Сеск Фабрегас угодил в скандал. Его лишили прав за лихую езду по Лондону. Испанец на Land Rover мчал со скоростью 68 миль в час (109 км) при допустимых 40 милях в час (64 км в час). Хотя когда Фабрегаса остановила полиция, он заявил, что "не ехал настолько уж быстро".

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