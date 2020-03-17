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"Жена не хочет заводить больше детей. Что смотреть?": друг Месси просит совета от коронавирусного безделья

17 марта, 09:20

Богдан Юрков

Испанскому футболисту "Монако" сходу предложили посмотреть сериал "Побег". Но Сеск Фабрегас его уже видел

Знаменитый испанский футболист "Монако", один из лучших друзей Лионеля Месси Сеск Фабрегас пожаловался, что его пышногрудая жена Даниэлла не желает заводить больше детей. В связи с этим Сеск попросил совета у своих подписчиков, чем ему заняться на карантине.

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"Так как нам какое-то время необходимо быть дома, а моя супруга не хочет заводить большей детей (пока что), какие сериалы вы посоветуете, которые длятся дольше четырех сезонов?", – поинтересовался Сеск Фабрегас в Twitter у своих фолловеров

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Сеску Фабрегасу первым делом посоветовали посмотреть сериал "Побег", но футболист, в 2012-м в Украине ставший чемпионом Европы и за свою карьеру успевший поиграть в "Челси", "Барселоне" и "Арсенале", ответил, что этот сериал уже видел.

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Отметим, что в 2012 году Фабрегас начал встречаться с ливанской моделью Даниэллой Семаан, которая старше Сеска на 12 лет. У пары есть трое общих детей: Лия (6 лет), Капри (4 года) и Леонардо (2 года). Также у Семаан есть 18-летняя дочь Мария и 13-летний сын Джозеф от предыдущего брака с ливанским миллионером Эли Тактуком. В 2018 году Фабрегас женился на Даниэлле.

Напомним, летом прошлого года Сеск Фабрегас угодил в скандал. Его лишили прав за лихую езду по Лондону. Испанец на Land Rover мчал со скоростью 68 миль в час (109 км) при допустимых 40 милях в час (64 км в час). Хотя когда Фабрегаса остановила полиция, он заявил, что "не ехал настолько уж быстро".

Смотрите, как забивает Фабрегас

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чемпионат Франции Сеск Фабрегас коронавирус Монако

Источник: Сегодня|Спорт

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