"Мечтаю, что все будет, как раньше": жена одиозного футболиста "ПСЖ" выставила соблазнительное фото

Ванда Нара и ее муж находятся на карантине во Франции

Ванда Нара, жена и агент форварда "ПСЖ" Мауро Икарди, поделилась новой фотографией в Instagram. Чемпионат Франции, как и другие европейские первенства, был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Нара и Икарди находятся на карантине. На данный момент в мире коронавирусом заразились более 308 тысяч человек, умерли более 13 тысяч человек.

"Мечтаю, что все будет, как раньше", — подписала Нара под фото.

Права на 27-летнего Икарди принадлежат "Интеру", его контракт с миланским клубом истекает в 2022 году. Нападающий забил 17 мячей в 26 матчах "ПСЖ" в Лиге 1 и Лиге чемпионов

О том, как украинский бизнес помогает бороться с пандемией коронавируса, вы можете прочитать в материале "Медтехника, кофе и цветные носки: как крупный бизнес помогает бороться с коронавирусом в Украине"на нашем сайте.

Также мы рассказывали, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

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