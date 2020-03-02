"Жена потратила миллион, который я откладывал всю карьеру": экс-игрок "Динамо" остался без денег

Бывший нападающий киевского "Динамо" Исмаэль Бангура, выступающий за любительский клуб во Франции, рассказал о своих проблемах с женой. Оказывается, бывшая супруга футболиста потратила все деньги, которые нападающий собирал на протяжении карьеры для своих детей. Об этом он рассказал в эфире программы "Профутбол".

"Сейчас у меня большие проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. В течение карьеры все заработанные деньги я откладывал на счет. Как-то вернулся из Саудовской Аравии, решил купить детям дом. Хотел, чтобы они имели собственное жилье. Я спросил у жены: "Подожди, а где деньги? Они были на счету". Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, который я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок. Я сказал жене: "Верни деньги, и больше мы с тобой никогда не увидимся". Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своих детей", – признался Бангура.

Кстати, ранее мы писали, что уже самого бывшего футболиста "Динамо" признали виновным в мошенничестве. Нападающий должен был вернуть в казну Франции круглую сумму.

Дл Бангура это не первые проблемы с законом. В 2013 году он проиграл суд "Аль-Насру" и должен был возместить нанесенный ущерб в размере 4,5 млн евро плюс пять процентов за расторжение контракта.

Напомним, Исмаэль Бангура выступал за "Динамо" в 2007-2009 годах. За киевский клуб сыграл 46 матчей, забив при этом 28 голов. Вместе с киевлянами он становился чемпионом Украины, обладателем Суперкубка страны, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Шахтера" в чемпионате Украины:

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