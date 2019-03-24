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Жена Ротаня похвалила Коноплянку, который попросил Роналду подвинуться

Сегодня, 22:19

Ничья с действующими чемпионами Европы заставила вингера сборной Украины потроллить звездного Кришти

Коноплянка против Роналду в матче Португалия - Украина
Коноплянка против Роналду в матче Португалия - Украина. Фото: Getty Images
Жена Ротаня похвалила Коноплянку, который попросил Роналду подвинуться //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7e3/b0a/5c97e3b0a5943.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7e3/b0a/5c97e3b0a5943.png Футбол Ничья с действующими чемпионами Европы заставила вингера сборной Украины потроллить звездного Кришти

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка после матча с Португалией решил виртуально потроллить звездного лидера соперников Криштиану Роналду.

Полузащитник "Шальке" выложил в своем Instagram фотографию с матча против Португалии, на которой он пытается оттереть от мяча Роналду. Воодушевленный положительным результатом матча (0:0), Коноплянка подписал фото следующим обращением к Криштиану: "Не могли бы вы подвинуться?"

Этот пост Коноплянка сопроводил иконками, призванными показать, что сборная Украины в матче с действующими чемпионами Европы была на топ-уровне.

Свой комментарий к сообщению Евгения Коноплянки оставила и жена Руслана Ротаня Кристина, написавшая: "Круто!!! Лучшие".

Напомним, Евгений Коноплянка и Руслан Ротань давно дружат семьями, экс-партнеры по "Днепру" являются кумовьями. Перед игрой с Португалией Конопа даже успел заскочить к Ротаню в его столичную квартиру.

Как сообщалось ранее, Коноплянке не хватает в сборной Украины защитника "Зенита".

Также сообщалось, чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду.

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Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, Евгений Коноплянка, Руслан Ротань

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Сегодня|Спорт

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