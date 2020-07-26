Жена спалила известного футболиста, когда тот развлекался в ночном клубе, позабыв о коронавирусе

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега нарушил рекомендации по борьбе с распространением эпидемии коронавируса – сообщает испанское издание Marca. Причем футболиста сдала его собственная жена. Ранее мы рассказывали о 28 зараженных COVID-19 в испанском футбольном клубе, который не может доиграть сезон.

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Жена футболиста Валерия опубликовала в социальных сетях видео с вечеринки в ночном клубе Valencia My. На кадрах засветился и сам Банега, который не носит в помещении маску и не соблюдает социальную дистанцию. Отмечается, что как раз в этом ночном клубе произошла вспышка коронавируса – COVID-19 выявили сразу у 12 сотрудников заведения.

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Ранее Банега уже нарушал санитарные рекомендации, когда устроил барбекю для одноклубников из "Севильи". Напомним, что 32-летний аргентинский полузащитник выступает за испанский клуб с 2014 года с перерывом в сезон в "Интере".

Реклама Эвер Банега с женой Валерией / Фото: Instagram

Также мы сообщали о трагедии в нашем футболе – врач сборной Украины умер от коронавируса в возрасте 48 лет. Лучшие доктора боролись за жизнь Ашота, который находился подключенным к аппарату искусственного дыхания.

Смотрите, как "Севилья" играла в этом сезоне в еврокубках

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