"Жена спряталась с 6-летней дочкой в ванной": подробности ограбления дома экс-тренера "Селтика"
Стоило Брендану Роджерсу уехать в "Лестер", как за его трофеями наведались шотландские домушники
"Эпидемия" ограблений футбольных звезд продолжается. В этот раз пострадал экс-тренер "Селтика" Брендан Роджерс, в свое время пригласивший в шотландскую команду украинца Марьяна Шведа. Не прошло и недели после назначения Роджерса наставником английского "Лестера", как домушники нагрянули в его особняк в Берсдене, пригороде Глазго. Подробности преступления сообщили в Thescottishsun.
Все произошло в 1:55 ночи. Тренера дома не было. Но там были его жена Шарлотта и 6-летняя дочка Лола. "Увидев фонари грабителей, они забаррикадировались в ванной. Можно только представить, какого страха они натерпелись! – рассказал сосед Роджерсов. – Благо, полиция приехала довольно быстро, но к тому моменту грабители уже успели смыться".
Как сообщили в полиции, никто не пострадал, но "из дома вынесли несколько вещей". По данным шотландских СМИ, в их числе – медали и трофеи, завоеванные Роджерсом во время работы в "Селтике".
Как сообщалось ранее, в Бразилии грабители отобрали у футболистов телефоны.
Также сообщалось, что из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче.
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