Жена украинского футболиста, которую называют "двойником Тины Кароль", показала откровенный купальник

Очаровательная супруга известного украинского футболиста Ивана Петряка, выступающего за венгерский "Фехервар", во время отпуска не стала лететь за тридевять земель, отдав предпочтение курорту на родине. Фото отдыха в Бердянске на берегу Азовского моря Юлия Петряк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Отметим, что в Бердянске Юлия Петряк оздоравливает и своего сыночка, которому в мае исполнился годик. Когда малыш только появился на свет, девушка написала в соцсетях своему супругу-футболисту: "Он пахнет счастьем. Спасибо вселенной за сына, я знаю, ты будешь лучшим папулей на свете, мы любим тебя безгранично".

И судя по тем видео и фото с малышом, которыми Юлия Петряк делится со своими фолловерами, она просто без ума от материнства: они вместе с сыночком купаются, бегают и ходят на дискотеки. При этом девушка продолжает очаровывать своей красотой. Не зря мы ранее писали, что Юлия Петряк поражает сходством с Тиной Кароль. Подписчики называли их даже "двойниками".

В Бердянске в эти дни в откровенном тигровом купальнике супруга Ивана Петряка устроила фотосессию под брызгами, приоткрыв при этом свой прекрасный бюст.

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Отметим, что в завершившемся чемпионате Венгрии "Фехервар", за который выступает Иван Петряк, занял второе место, уступив лишь "Ференцварошу" Сергея Реброва. Иван забил по ходу первенства шесть голов.

Смотрите, как Петряк забивал в чемпионате Украины

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