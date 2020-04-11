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Жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина

11 апреля, 11:50

Максим Перепелица

Алла Селезнева продемонстрировала соблазнительные формы

Многие футбольные чемпионаты приостановлены из-за карантина, поэтому большинство футболистов находятся дома вместе со своими женами и детьми, и наглядно демонстрируют, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса. Впрочем, некоторые девушки не перестают заниматься любимым делом. Так, супруга украинского игрока Евгения Селезнева Алла снялась в откровенной фотосессии. Девушка была одета в кожаное платье, продемонстрировав сексуальную фигуру.

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Ранее мы рассказывали, что победительница Уимблдона снялась абсолютно обнаженной. Эшли Харклроуд весело проводит время на карантине.

Кстати, Селезнев рассказал, как его не отпустили в "Галатасарай". Нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о неудавшемся трансфере в "Галатасарай", в то время, когда он играл за "Акхисар".

Смотрите, как "Галатасарай" был разгромлен "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов:

Также смотрите ретро-кадры, как Евгений Селезнев забивал за донецкий "Шахтер":

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Евгений Селезнев Алла Селезнева

Источник: Сегодня|Спорт

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