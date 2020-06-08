Жена украинского футболиста Серии А сочно засветила грудь под своим блейзером

Алена Шахова приковала к себе взоры болельщиков, пока ее муж готовится к возобновлению чемпионата Италии

Во время паузы в чемпионате Италии, связанной с пандемией коронавируса, за украинского легионера "Лечче" Евгения Шахова перед болельщиками отдувается его очаровательная жена Алена. Девушка в очередной раз зажгла в соцсетях, разместив свое эффектное фото в Instagram.

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Обворожительный взгляд и жгучие губы – от Алены Шаховой, соблазнительно засветившей грудь под блейзером, просто невозможно оторвать взгляд. Никаких комментариев к этому фото девушка не оставила – только эмодзи с сочным поцелуем!

INSTAGRAM

Отметим, что Алена Шахова старается регулярно поддерживать своего мужа Евгения, финалиста Лиги Европы-2015 с "Днепром" и чемпиона Греции-2019 с ПАОКом, на его матчах. Однако после ожидающегося в ближайшие дни возобновления чемпионата Италии болеть за своего супруга на трибунах девушке не удастся, так как в целях безопасности поединки будут проходить без зрителей.

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Добавим, что перед рестартом чемпионата Италии "Лечче" Евгения Шахова находится в зоне вылета, занимая третье с конца место в турнирной таблице. Кроме того, клуб Шахова не получил лицензию на участие с следующем сезоне Серии А. Но все еще можно исправить.

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