Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности

Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда

Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности 2019-02-25T14:49:22+02:00 Футбол Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда

Супруга защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, который на правах аренды играет за турецкий "Ризеспор", на своей странице в Instagram подняла вопрос о понятии вульгарность. Девушка поделилась откровенным снимком с интересным комментарием. "Вульгарность женщины зависит отнюдь не от одежды... В белье она или в хиджабе... Вульгарность – это манера поведения, манера разговора... Вульгарность – это то, что намного глубже... Это сущность, а вы согласны?", – рассуждает Ирина.

















Кстати, недавно сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью. Своим творением девушка поделилась на страниец в соцсетях.

Ранее Ирина Морозюк пообещала, что станцует тверк и разместит видео в социальной сети, если количество подписчиков достигнет 10 тысяч человек. На тот момент на странице Ирины Морозюк было 9500 "фанатов", а сейчас их больше 15 тысяч, но свое обещание красотка пока не выполнила. К слову, поклонников у Ирины существенно прибавилось после переезда мужа в чемпионат Турции.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи". Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции.

Кстати, не так давно мы писали, что жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

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