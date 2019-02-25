Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности

Сегодня, 14:49

Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда

Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности Футбол Жена Николая Морозюка считает, что вульгарность девушки зависит не от наряда

Супруга защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, который на правах аренды играет за турецкий "Ризеспор", на своей странице в Instagram подняла вопрос о понятии вульгарность. Девушка поделилась откровенным снимком с интересным комментарием. "Вульгарность женщины зависит отнюдь не от одежды... В белье она или в хиджабе... Вульгарность – это манера поведения, манера разговора... Вульгарность – это то, что намного глубже... Это сущность, а вы согласны?", – рассуждает Ирина.

Кстати, недавно сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью. Своим творением девушка поделилась на страниец в соцсетях.

Ранее Ирина Морозюк пообещала, что станцует тверк и разместит видео в социальной сети, если количество подписчиков достигнет 10 тысяч человек. На тот момент на странице Ирины Морозюк было 9500 "фанатов", а сейчас их больше 15 тысяч, но свое обещание красотка пока не выполнила. К слову, поклонников у Ирины существенно прибавилось после переезда мужа в чемпионат Турции.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи". Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции.

Кстати, не так давно мы писали, что жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег WAGs, Ирина Морозюк

Вы сейчас просматриваете новость " Жена украинского футболиста в откровенном наряде рассуждает о вульгарности". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шикарная красотка": жена экс-футболиста "Динамо" восхитила своими формами в полосатом бикини

21 февраля, 11:17

Маргарита Рыбалка показала в соцсетях снимок с отдыха на Мальдивах и получила сотни "лайков"

Сексапильная жена украинского футболиста нарисовала картину грудью

13 февраля, 18:24

Ирина Морозюк продолжает набирать популярность в соцсетях благодаря своей раскрепощенности

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

12 февраля, 18:55

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали

11 февраля, 13:49

Анна Кравец поделилась в соцсетях сексуальными фотографиями с отпуска

Вратарь "Динамо" развелся с известной украинской балериной

29 января, 20:02

Между бывшими супругами было восемь лет разницы

Сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам

14 января, 14:14

Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Украину предложили переименовать из-за России

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Повышение пенсий в Украине: сколько прибавят пенсионерам с 01.03

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Вор в законе Гули начал войну в РФ