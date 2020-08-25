Жена украинского футболиста в шикарном платье встретилась с самым дорогим игроком "Реала": фото

Роксана Малиновская и Эден Азар пересеклись на Сардинии. Полузащитник "Реала" был в украинских цветах

Жена украинского полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана похвасталась фотографией в обнимку с самым дорогим футболистом в истории "Реала" – бельгийцем Эденом Азаром, купленным мадридцами у "Челси" за 115 млн евро. Кадр со звездой, который девушка выложила у себя в Instagram, она подписала следующим образом: "БеБеБе".

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Такой подписью Роксана Малиновская, вероятно, попыталась убить двух зайцев. Во-первых, с юмором подразнила своих фолловеров: дескать, у вас такого фото нет, а у меня – есть. А во-вторых, подчеркнула бельгийскую связь между Эденом Азаром, представляющим сборную этой страны, и своей семьей, ведь до переезда в Италию супруг Роксаны Руслан несколько лет успешно выступал в чемпионате Бельгии.

Что интересно, Эдан Азар и Роксана Малиновская пересеклись на Сардинии, где сейчас отдыхает семья Малиновских, в необычном месте – на спортивной площадке под баскетбольным кольцом. Роксана была в шикарном длинном белом платье с розочками, а Эден, явно не выделяющийся баскетбольным ростом (175 см), тем не менее был одет в баскетбольную форму сине-желтых цветов.

"Азар в форме сборной Украины?" – поинтересовался у Роксаны один из ее подписчиков

"Ну, сегодня же праздник", – ответила Малиновская, с юмором связав внешний вид Азара с Днем Независимости Украины

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Напомним, в минувшем футбольном сезоне Эдан Азар с "Реалом" стал чемпионом Испании, а Руслан Малиновский с "Аталантой" – бронзовым призером чемпионата Италии. При этом в Лиге чемпионов Азар дошел до 1/8 финала, а Малиновский пробился в четвертьфинал.

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