Жена Ярмоленко показали свои прелести. А ее призвали рожать еще

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Чета Ярмоленко. Фото: Instagram

Супруга Андрея Ярмоленко Инна показала, как их семья отдыхает после самого неудачного сезона в карьере Ярмолы. Напомним, в октябре прошлого года Андрей получил тяжелую травму - разрыв ахиллова сухожилия, не сыграв с тех пор ни единого поединка. Сил перед новыми испытаниями семейство Ярмоленко решило поднабраться с Турции, и жена украинского вингера "Вест Хэма" уже запостила у себя в Instagram несколько трогательных фотографий с солнечных каникул. На одном из них запечатлены сыновья Ярмолы – 6-летний Иван и 3-летний Даниил, резвящиеся в наполненной пеной ванной. На другом – все семейство на фоне гор и других шикарных чудес природы. Наконец, последнее фото – самое горячее. На нем Инна Ярмоленко, поцеловав Андрея, показала свою прелестную фигуру, собрав немало восторорженных отзывов подписчиков:

Аппетитная!

Милота!

Огонь!

При этом один из подписчиков Инны Ярмоленко призвал пару не останавливаться на двух сынишках. "Осталось 9 детишек до полного состава футбольной команды", – написал он. Но супруга "молотобойца" оставила это предложение без публичного ответа.

Напомним, на днях Андрея Ярмоленко догнали в рейтинге самых дорогих украинских футболистов. Это сделал Александр Зинченко. Каждый из них, согласно Transfermarkt, стоит 20 миллионов евро.

Также мы писали, что подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии. 18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды.

Вы еще не забыли, как забивает Ярмоленко? Если призабыли, мы вам напомним:

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