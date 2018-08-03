Жена Ярослава Ракицкого сделала трогательное видео в честь дня рождения мужа
Сеголня защитнику "Шахтера" и сборной Украины исполнилось 29 лет
В пятницу, 3 августа, защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярославу Ракицкому исполнилось 29 лет. В честь дня рождения супруга футболиста певица Ольга Ракицкая сделал трогательное видео и разместила его на своей странице в Instagram. Девушка показала Ярослава не в привычном образе футболиста, а роли отца и любящего мужа.
"Ты для меня один, и мы неразделимы!!! С Днем Рождения, любимый наш!", – подписала видео Ольга.
Напомним, Ольга Ракицкая – солистка группы #МОЙГОРОД. Недавно супруги впервые стали родителями, хотя парочка до последнего скрывала беременность. Ольга подарила Ярославу дочь, которую назвали в честь отца.
Одну из своих последних песен девушка посвятила новорожденной Ярославе. До этого одна из песен дебютного альбома Ольги была посвящена мужу-футболисту, который часто бывает в разъездах и редко видится с семьей.
Напомним, что сегодня "Шахтер" проведет ключевой поединок первого круга чемпионата Украины. "Динамо" – "Шахтер" онлайн уже доступен на нашем сайте в виде текстового онлайна.
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