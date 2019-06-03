Жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ

Появилось неожиданное фото из Ливерпуля

Юрген Клопп и его жена Улла. Фото: Getty Images

Соцсети взорвала фотография с празднования "Ливерпулем" победы в Лиге чемпионов, героиней которой стала супруга главного тренера английской команды Юргена Клоппа – Улла. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак, до отказа забитый пластиковыми стаканчиками. Правда, при этом ее на всякий пожарный случай, чтобы не упала, придерживали за ноги двое мужчин.

Болельщики "Ливерпуля" в соцсетях не скрывают своего восторга по поводу поступка Уллы Клопп:

Вы это видели?

Вот это настоящая любовь!

Это прекрасно!

Юрген и Улла познакомились в 2005 году во время Октоберфеста в Майнце. Там она работала официанткой в одном из баров. Хотя по профессии Улла – учитель.

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.

Также сообщалось, что ветерану "Ливерпуля" пришлось ночевать с бездомными, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов. "В два часа ночи я был в Барселоне, мне нужно было дождаться пяти часов утра – тогда уезжал поезд до Мадрида. Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг. Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно было поддержать свой клуб", – рассказал Джон Барнс.

Как награждали "Ливерпуль" после выигрыша ЛЧ

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