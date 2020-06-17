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Жена звездного украинского футболиста рассказала, чем ее расстроила Венеция

17 июня, 13:34

Олег Люлька Олег Люлька

"В моем любимом ресторане больше не играет живая музыка", - посетовала Роксана Малиновская

Жена известного украинского полузащитника итальянской "Аталанты" (Бергамо) Руслана Малиновского Роксана поделилась с подписчиками своей грустью после посещения Венеции, куда после ослабления карантина она сумела выбраться со своей 7-месячной дочуркой-принцессой Оливией. Ранее мы писали, что Малиновский травмировался перед возобновлением сезона.

"Когда я первый раз приехала в Венецию, была еще маленькой девочкой и тогда я влюбилась в Италию навсегда. Это особенное место, надеюсь, скоро здесь снова закипит жизнь. В моем любимом ресторане больше не играет живая музыка... А я так этого ждала. Там много лет работала русскоговорящая девушка, которая невероятно красиво играла на скрипке. Город опустел, от всего этого становится грустно, но я уверена, что вскоре все будет как прежде", – рассказала о своих свежих эмоциях от Венеции времен пандемии Роксана Малиновская, которую просто-таки облепили голуби на площади Святого Марка

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Ранее во время карантина жена Малиновского пристыдила мужчину, который сморкался у нее под балконом. Отметим, что футболист Руслан Малиновский и его супруга Роксана проживают в бывшем эпицентре пандемии коронавируса – Ломбардии.

Также мы рассказывали, что украинец в Италии "надел" особенную маску. Роксана и Руслан Малиновские необычно "украсили" свои лица.

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Смотрите, как забивает Руслан Малиновский

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Италия Венеция Руслан Малиновский WAGs жена футболиста Роксана Малиновская

Источник: Сегодня|Спорт

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