Женщину-врача упекли в тюрьму из-за смерти футболиста: игрок потерял сознание во время матча

Доктора на две минуты восстановили сердцебиение, но игрок не пришел в сознание

Врач скорой помощи в Румынии Елена Дута приговорена к полутора годам тюрьмы из-за того, что не спасла полузащитника бухарестского "Динамо" Патрика Экенга. Преступление произошло четыре года назад. Ранее мы сообщали, что в Англии врачи не смогли спасти футболиста с проломленным черепом.

6 мая 2016 года 26-летний Патрик во время матча чемпионата Румынии с "Вииторулом" неожиданно потерял сознание на поле. Камерунец был срочно госпитализирован, но скончался в больнице из-за проблем с сердцем. Его жизнь пытались спасти 10 врачей. Оказалось, что у Экенга случился кардиогенный шок, характеризующийся неадекватным кровообращением жизненно важных органов.

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Врачи смогли нащупать пульс игрока и на две минуты восстановили сердцебиение, однако футболист так и не пришел в сознание за полтора часа, что был в больнице. Елена Дута тогда работала на "скорой", которая доставляла футболиста со стадиона в больницу. По версии обвинения, женщина даже не пыталась реанимировать футболиста.

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Хотя, как сообщалось ранее, в машине "скорой" не было никаких средств помощи, она была предназначена исключительно для транспортировки. Тем не менее, помимо тюремного заключения сроком в полтора года, врачу назначили 60 дней общественных работ и обязали выплатить штраф размером 200 тысяч евро.



Фото Ludovic Péron. CC BY-SA

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Отметим, что Экенг вызывался в сборную Камеруна и дважды сыграл за нее на Кубке африканских наций 2015 года. До Румынии полузащитник выступал во Франции – в "Ле-Мане" и "Родезе", поиграл в швейцарском "Лозанна-Спорте" и испанской "Кордове", а в итоге завершил свои выступления в "Динамо" из Бухареста.

Смотрите, как во время матча чемпионата Боливии на поле скончался арбитр

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